In der Tabelle sind die Ostwestfalen bis auf einen Punkt an Viktoria Berlin auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz heran gerückt und hat dazu noch ein Spiel weniger absolviert. Havelse bleibt Tabellenvorletzter.

Verl von Beginn an besser

Die Verler waren von Beginn an die bessere Mannschaft und kamen durch Petkov zu frühen Führung: Havelses Leonardo Gubinelli klärte den Ball im Strafraum zu ungenau. Die Kugel landete direkt bei Petkov, der aus elf Metern in unsere linke Eck traf (13.).

Der SCV kam auch in der Folge zu weiteren guten Chancen und legte nach 34 Minuten schließlich das 2:0 nach. Noah Plume vom TSV hatte Verls Joel Grodowski im Strafraum gefoult. Putaro verwandelte den fälligen Strafstoß sicher (34.).

In der zweiten Halbzeit war das Spiel zunächst zerfahren mit vielen Unterbrechungen. Klarce Chancen gab es auf keiner Seite.

Ochojski trifft sehenswert

Eine Einzelaktion sorgte dann in der 66. Minute für die Entscheidung: Ochojski setzte auf der rechten Seite zum Dribbling an, ließ zwei Gegenspieler stehen, zog in die Mitte und schlenzte den Ball ins lange Eck zum 3:0 für den SC Verl.

Die Ostwestfalen zogen sich nach dem dritten Treffer ein wenig zurück. Havelse gab nicht auf und versuchte, nach vorne zu spielen. Das wurde nach 81 Minuten belohnt. Nach einem Eckball köpfte der eingewechselte Engelking zum 1:3 aus TSV-Sicht ein. Mehr gelang des Hausherren aber nicht mehr.

Für den SC Verl geht nun nach der Länderspielpause am 2. April (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg II weiter. Havelse reist zur selben Zeit zu Eintracht Braunschweig.

Quelle: lt