MSV Duisburg nach Zitterstart tonangebend

Beinahe wäre der Start in die Partie für die Meidericher gründlich schiefgegangen: Bereits in der ersten Spielminute musste MSV-Torhüter Leo Weinkauf einen Abschluss von Gianluca Korte über die Querlatte lenken. Allerdings zeigten sich die "Zebras" davon in der Folge unbeeindruckt und zogen ihre eigenes Spiel zunehmend auf.

Kapitän Stoppelkamp ließ einen Warnschuss aus der Distanz ab, Wehen-Torwart Boss hatte jedoch keine Probleme (25.). Zuvor war schon Bouhaddouz nach einem Stoppelkamp-Freistoß per Kopf am Wiesbadener Schlussmann gescheitert (5.).

Krempicki vergibt MSV-Großchance vor der Pause

Beide Teams zeigten eine konzentrierte Abwehrleistung, in den Offensivbemühungen agierte Duisburg aber zielstrebiger. Und so hatte die Elf von Trainer Pavel Dotchev dann auch die bis dato beste Chance der Partie durch Connor Krempicki, der von Leroy-Jacques Mickels stark in Szene gesetzt wurde, aber am gut aufgelegten Boss zwischen den Wiesbadener Pfosten gab es zunächst kein Vorbeikommen (38.).

Blitzstart in Hälfte zwei durch Bouhaddouz

Hellwach kam dann der MSV Duisburg aus der Kabine und überrumpelte die Gastgeber. Nur wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff zappelte der Ball im Netz: Bouhaddouz vollendete einen Doppelpass mit Krempicki im Strafraum der Wiesbadener formschön zur Führung für die "Zebras".

Im Anschluss blieben die Duisburger am Drücker und bestimmten das Spielgeschehen, verspielten jedoch auch einige aussichtsreiche Situationen im Angriffsdrittel. Weinkauf wurde erst nach einer Stunde mal wieder von Wiesbaden in Person Johannes Wurtz geprüft.

Duisburg versetzt Wiesbaden Doppelschlag und macht Sieg klar

Der MSV ließ in der Schlussphase nichts mehr anbrennen: Zunächst nutzte Kamavuaka einen Abpraller nach Schuss von Stoppelkamp zum zweiten Treffer für Duisburg, nur wenig später erhöhte der Kapitän dann höchstselbst auf 3:0 und machte vorzeitig den Deckel drauf. Marlon Frey hätte für die spielfreudigen Gäste sogar noch erhöhen können, sein Schuss verfehlte das Tor nur knapp (82.). Auf der Gegenseite vergab Maurice Malone die Chance auf einen ergebniskosmetischen Wiesbadener Treffer (86.).

MSV Duisburg reist zum Nachholspiel nach Dresden

Die "Zebras" sind unter der Woche vor dem spielfreien Mai-Wochenende nochmal gefordert. Am Mittwoch (19 Uhr) steht das Nachholspiel vom 32. Spieltag bei der SG Dynamo Dresden an, die am Sonntagmorgen die Trennung von Trainer Markus Kauczinski bekanntgab, weil das Saisonziel Aufstieg zuletzt in Gefahr geraten war.