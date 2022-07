Offensiv kam dagegen wenig von den Dortmundern - bis zur 35. Minute. Can Özkan schickte Bradley Fink mit einem klugen Pass auf die Reise. Der BVB-Stürmer scheiterte im Eins-gegen-Eins aber an SVWW-Keeper Florian Stritzel. Den Nachschuss klärte Ahmed Gürleyen per Kopf vor der Linie. So blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim 0:0.