Vor 9.400 Zuschauern in Meppen gewannen die Duisburger am Sonntag mit 3:0 (1:0).

Die Meppener begannen druckvoll, brachten die Gäste in der Anfangsphase mit hohem Pressing in Bedrängnis. Die Duisburg-Elf von Trainer Torsten Ziegner kam jedoch allmählich besser in die Partie und übernahm die Kontrolle.