MSV Duisburg schlägt doppelt dezimierten SV Meppen

In der Tabelle steht der MSV damit acht Punkte vor den Würzburger Kickers, die den ersten Abstiegsplatz belegen. Meppen ist Elfter.

Ausgeglichene Anfangsphase

Nach einer ausgeglichenenen Anfangsphase hatte der MSV die erste große Chance des Spiel. Etwas zufällig verlängerte Orhan Ademi eine Hereingabe von Alaa Bakir an den linken Pfosten (14.).

In der Folge übernahmen aber die corona-geplagten Hausherren die Spielkontrolle und drückten den MSV in die eigene Hälfte. Nach 27 Minuten hatte Morgan Faßbender am Fünfmeterraum die Meppener Führung auf dem Fuß. Marvin Ajani warf sich im letzten Moment aber noch in den Ball.

Egerer sieht Rot

Duisburg schaffte es in dieser Phase kaum noch, sich aus der Meppener Umklammerung zu befreien. Doch dann waren die Gastgeber auf einmal in Unterzahl. Ajani eroberte den Ball in der Meppener Hälfte und leitete weiter auf Bakir, der seinen Gegenspieler stehen ließ und alleiner auf das Tor zu lief. Von hinten kam dann aber Egerer und riss den Duisburger kurz vor dem Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Patrick Kessel wertete das als Notbremse und zeigte Egrer die Rote Karte. Dabei war Christoph Hemlein auch noch im Strafraum und hätte möglicherweise noch eingreifen können.

Fast hätte der MSV aus der Überzahl schnell Kapital geschlagen. Ademi legte den Ball vor dem Strafraum quer auf Bakir, der freier Bahn hatte. Doch Meppens Keeper Matthis Harsmann kam aus seinem Kasten gestürmt und hinderte Bakir am Abschluss (41.).

Tankulic trifft vom Punkt

Kurz vor der Pause kam dann der Schock für den MSV: Ajani blockte einen Kopfball von Luka Tankulic im Strafraum mit dem Arm. Schiedsrichter Kessel entschied auf Handelfmeter. Tankulic trat an und verwandelte zur 1:0-Halbzeitführung für den SV Meppen (45.).

Der MSV kam entschlossen aus der Kabine. Und es dauerte nur drei Minuten, ehe der Ball im Meppener Tor lag. Bakir flankte von links mit rechts in den Strafraum. Aber weder ein Duisburger, noch ein Meppener kam an den Ball, sodass die Kugel ohne Behrürung im langen Eck einschlug (48.).

Zweite Rote Karte für Meppen

Fünf Minuten später dann der nächste Aufreger: Meppens Gruder grätschte im Mittelfeld gegen Marvin Knoll und erwischte den Duisburger mit offener Sohle am Knöchel. Schiedsrichter Kessel zögerte aus, stellte den Meppener aber dann mit der Roten Karte vom Platz. Damit waren die Gastgeber nur noch zu neunt.

Wenig überraschend war nun der MSV die dominierende Mannschaft, während die Meppener veruschten, das Unentschieden über die Zeit zu retten. In der 63. Minute war dann wieder SV-Keeper Harsmann zur Stelle, als er einen Schuss von Julian Hettwer abwehrte.

MSV dreht das Spiel

Der MSV tat sich ingesamt schwer, gegen leidenschaftlich verteidigende Meppener Chanen zu kreieren. Eine Viertelstunde vor Ende konnte der SVM dann auch mal wieder für Entlastung sorgen, aber auch das wurde nicht gefährlich.

Stattdessen traf dann doch der MSV: Der eingewechselte Leroy Kwadwo legte den Ball im Strafraum zurück an den Fünfer zu Bakir, dessen Versuch aber noch geblockt wird. Ademi drückte den zweiten Versuch aber dann aus fünf Metern über die Linie (80.).

Meppen gibt nicht auf

Meppen gab sich jedoch noch nicht geschlagen und warf noch einmal alles nach vorne. Der eingewechselte Marcus Piossek kam aus der 87. Minute aus dem Rückraum zum Abschluss. Sein Schuss rauschte aber knapp über die Latte. In der Nachspielzeit wäre der Ball dann fast tatsächlich noch im Duisburger Tor gelandet. Eine abgerutschte Flanke von Christoph Hemlein landete aber nur am Querbalken. So jubelten am Ende die Duisburger.

Der MSV empfängt nun am kommenden Sonntag (13 Uhr) den FSV Zwickau. Meppen gastiert schon einen Tag früher beim 1. FC Magdeburg.

Quelle: lt