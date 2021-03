Am Mittwochabend wiesen die Krefelder den SV Meppen in seine Schranken und behielten auswärts mit 4:0 (2:0) die Oberhand. Den Uerdinger Torreigen gegen aufgrund einer Roten Karte gegen Jeron Al-Hazaimeh (28.) früh dezimierte Meppener startete Adriano Grimaldi (35.). Außerdem trafen Assani Lukimya (45.) und Muhammed Kiprit (77./83.). Damit springt der KFC wieder auf einen Nichtabstiegsplatz - und rückt auf vier Zähler an Meppen heran.

Uerdingen engagiert - Rot für Meppens Al-Hazaimeh

Die Anfangsviertelstunde ging an die Krefelder, die mehr Offensivdrang hatten und spielerisch mehr in die Partie investierten. Uerdingen machte es auch in der Defensive konzentriert und ließ im letzten Drittel wenig bis gar nichts zu.

Dann verlagerten sich die Kräfteverhältnisse noch weiter zugunsten des KFC: Meppen-Verteidiger Al-Hazaimeh sah nach einer Notbremse gegen Uerdingens Stürmer Grimaldi die Rote Karte. In der Folge blieb der KFC spielbestimmend - und Grimaldi traf nach präziser Hereingabe von Patrick Göbel per Kopf zur Krefelder Führung. Uerdingens Abwehrchef Lukimya erhöhte dann nach einem Flankenlauf von Christian Kinsombi, der den 35-jährigen Routinier stark in Szene setzte, auf 2:0 für Uerdingen vor der Pause.

KFC mit weiteren guten Möglichkeiten

Nach dem Wiederanpfiff vergab der KFC weitere gute Möglichkeiten und verpasste es zunächst noch, den Deckel drauf zu machen. Peter van Ooijen verzog einen Schuss zentral vor dem Sechzehner über das Tor (55.), außerdem blieb Grimaldi im Eins-gegen-Eins gegen an Meppen-Torwart Erik Domaschke hängen (65.).

Schließlich tütete dann aber Joker-Doppelpacker Kiprit, der in der 66. Spielminute eingewechselt worden war, den Uerdinger Sieg endgültig ein. Erst nutzte er einen feinen Assist von Leon Schneider aus kurzer Distanz, dann fälschte er Rijad Kobiljars Schuss mit der Hacke entscheidend wie unhaltbar ins Meppener Tor ab.