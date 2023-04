So unterlag die Viktoria am Ostermontag (10.04.2023) im Saarland mit 1:3 (1:2). Damit verpasste die Viktoria die Wiederholung des großen Coups gegen den Aufsteiger und Liga-Primus von Anfang Januar (5:3). Robin Meißner schoss die Kölner zunächst sehr früh in Führung (2.) und Joker Seok-ju Hong traf spät (90.+3). Effektivität lehrte die Kölner zwischenzeitlich der SVE: Elversberg jubelte über die Tore von Jannik Rochelt (12.), Nick Woltemade (45.) und Marcel Correia (55.).