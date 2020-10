Weinkauf verhindert Rückstand, Ademi kaltschnäuzig

In Hälfte eins hatte der MSV weniger vom Spiel als der Gastgeber. Unterhaching verbuchte die zwingenderen Chancen, MSV-Torhüter Weinkauf musste früh zweimal in höchster Not retten (6./13.).

Duisburg brauchte etwa eine halbe Stunde Anlaufzeit, um in die Partie zu finden. Doch in Sachen Effektivität erteilte der MSV den Hachingern eine Lehrstunde: Direkt die erste Möglichkeit für die "Zebras" konnte Orhan Ademi nach Zuspiel von Sinan Karweina zur 1:0-Führung (37.) verwerten - und gleichzeitig seinen ersten Saisontreffer bejubeln.

Mickels muss noch vor der Pause runter

Eine bittere Pille musste Duisburg allerdings kurz darauf schlucken. Leroy-Jacques Mickels fasste sich an die Rückseite seines Oberschenkels, noch vor dem Halbzeitpfiff musste der linke Außenbahnspieler vom Platz. Er wurde durch David Tomic ersetzt (45.).

Weinkauf auch in der Schlussphase hellwach

Unterhaching wehrte sich vor allem Richtung Ende der Partie zunehmend gegen die zweite Niederlage in Folge, doch Duisburg konnte auf seinen Torhüter zählen. Weinkauf parierte erst klasse gegen Moritz Heinrich (81.), später rettete er auch noch gegen Patrick Hasenhüttls Versuch aus kurzer Distanz (90.) und hielt den Sieg letztendlich fest.

MSV Duisburg nun im NRW-Kellerduell gegen KFC Uerdingen

Am 7. Spieltag wartet auf die "Zebras" ein echtes nordrhein-westfälisches Kellerduell - im heimischen Stadion empfängt der MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr) den KFC Uerdingen.