Die Dortmunder verloren die Partie des 18. Spieltags bei der SpVgg Bayreuth, die als Schlusslicht in die Partie gegangen war, am Sonntag mit 1:3 (1:0). Es ist bereits die vierte Dortmunder Liga-Niederlage in Folge.

Der Borussia-Nachwuchs war gut in die Partie gekommen. Bereits in der achten Minute gelang den Gästen der Führungstreffer, indem sie schnell von Verteidigung auf Angriff umschalteten: Justin Njinmah spielte auf der linken Seite einen gut abgestimmten Steilpass auf Falko Michel. Dessen flacher Schuss aus etwa elf Metern landete im kurzen Eck - Michels erstes Drittliga-Tor.