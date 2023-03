Dortmund spielt München an die Wand

Die Dortmunder waren von Beginn an die bessere Mannschaft und gingen früh in Führung. Bereits nach fünf Minuten legte Justin Njinmah an der Strafraumkante ab für Ole Pohlmann (5.), der den Ball volley nahm und Vollspann unter die Latte nagelte.

Der erste Treffer beflügelte den BVB . Nur zehn Minuten später schlenzte Ohlmann (15.) einen Dortmunder Freistoß in den rechten Winkel und erhöhte auf 2:0. Bei München lief nichts zusammen, Dortmund startete Angriff um Angriff.

Pohlmann (17.) hatte nach einem starken Dribbling durch die 1860-Defensive seinen nächsten Treffer auf dem Fuß, doch Münchens Keeper Marco Hiller entschärfte den Schuss noch mit den Fingerspitzen. Bei der anschließenden Ecke war Hiller jedoch machtlos: Bjarne Pudel (17.) traf nach einer Kopfball-Vorlage von Abdoulaye Kamara aus der Drehung zum 3:0.

Kaum Chancen für die Löwen, BVB bleibt gefährlich

Die Münchner mussten sich erst einmal fangen, hatten dann aber ihre erste gute Gelegenheit: Nach einer Hereingabe von Albion Vrenezi musste Stefan Lex (24.) in der Mitte nur noch den Fuß hinhalten, doch Dortmunds Guille Bueno grätschte in letzter Sekunde dazwischen.

Anschließend war Dortmund wieder am Drücker, 1860 spielte zu ungenau und verlor die meisten Zweikämpfe. Njinmah (30.) hätte beinahe das nächste Traumtor für die Schwarz-Gelben erzielt, sein Schlenzer aus dem Stand strich knapp am rechten Winkel vorbei.

BVB verwaltet Vorsprung - und trifft erneut

München stabilisierte sich in der zweiten Hälfte und erspielte sich einige Möglichkeiten, die Dortmunder verteidigten ihren Vorsprung leidenschaftlich. Es gab einige kritische Szenen im BVB-Strafraum, bei denen die Münchner Elfmeter forderten, Schiedsrichter Nico Fuchs aber keinen gab.

Stattdessen machte der BVB den Deckel drauf. Nach einer sehenswerten Kombination über den eingewechselten Moses Otuali vollendete Kamara (79.) mit einem Flachschuss ins kurze Eck.

Schließlich erhielten die Löwen nach einem klaren Foul von Niklas Dams gegen Vrenezi doch noch einen Elfmeter. Raphael Holzhauser (85.) verwandelte sicher und verkürzte auf 1:4.