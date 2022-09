Die Ostwestfalen setzten sich am 9. Spieltag der 3. Liga in Paderborn mit 1:0 (0:0) gegen Duisburg durch und kletterten mit dem zweiten Saisonsieg aus der Abstiegszone. Der MSV verlor dagegen den Anschluss zu den oberen Tabellenplätzen.

Wenig Höhepunkte vor der Pause

Der MSV ging personell stark angeschlagen in die Partie. Sechs Spieler fehlten Trainer Torsten Ziegner in Verl verletzungsbedingt, Sebastian Mai war gesperrt. Bei Verl fielen vier Akteure aus.

Die Hausherren hatten in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, wurden aber erst in der 12. Minute erstmals gefährlich, als MSV-Keeper Vincent Müller einen Schlenzer von Yari Otto parierte. Danach passierte lange Zeit wenig, bis Moritz Stoppelkamp mit einem abgefälschten Schuss Niclas Thiede im Verler Tor erstmals prüfte (27.). Ein Fehlpass des Schlussmanns hätte in der 36. Minute fast eine Großchance des MSV zur Folge gehabt, der Schuss von Stoppelkamp wurde aber von obias Knost noch geblockt. Bis zur Pause neutralisierten sich die Teams gegenseitig und es kam zu keinen weiteren Torszenen.

Knost mit dem Siegtreffer

Beim MSV kam zum zweiten Durchgang mit Aziz Bouhaddouz ein frischer Stürmer für Verteidiger Joshua Bitter in die Partie. In Führung gingen allerdings die Hausherren. In der 57. Minute erzielte Außenverteidiger Knost aus dem Getümmel heraus im MSV-Strafraum die Führung für Verl. Auch in der Folgezeit hielt Verl den MSV trotz weiterer Offensivkräfte erfolgreich vom eigenen Tor fern. Duisburg musste nach der Gelb-Roten Karte für Marvin Senger in der 87. Minute zudem die Schlussphase mit einem Spieler weniger bestreiten. In der Nachspielzeit traf Verls Tom Baack noch den Pfosten.

Quelle: bh