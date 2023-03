Der SC Verl startete engagiert in die Partie und belohnte sich früh mit dem 1:0: Nach einem langen Einwurf von Torge Paetow verlängerte Stijn Meijer den Ball an den Elfmeterpunkt. Dort lief Corbuz in den Ball und versenkte ihn im rechten unteren Eck (3.). Die Verler blieben auch nach der frühen Führung am Drücker und kamen nach 23 Minuten zum nächsten Treffer, wenn auch mit Glück. Ochojski trat einen Freistoß von der linken Seite in den Strafraum. Weil aber niemand mehr an den Ball gekommen ist, segelte seine Flanke ins lange Eck.

Flutlicht-Ausfall in Paderborn

In der 38. Minute unterbrach Schiedsrichter Nico Fuchs das Spiel dann kurzzeitig. In der Paderborner Arena, in der der SC Verl seine Heimspiele austrägt, war auf einer Seite das Flutlicht ausgefallen. Fuchs entschied jedoch schnell, die Partie trotzdem fortzusetzen.

Die Hallenser kamen dann aber besser aus der unfreiwilligen Pause und kamen nach 43 Minuten unter Mithilfe von Verls Torhüter Niclas Thiede zum Anschluss. Deniz zog aus rund 25 Metern ab, Thiede konnte den zentral auf ihn kommenden Schuss aber nicht festhalten und lenkte ihn schließlich ins eigene Tor.

Halles Gebhardt rettet zwei Mal

Die Gäste nahmen den Schwung auch in die zweite Halbzeit mit und kamen neun Minuten nach Wiederanpfiff zum Ausgleich. Zimmerscheid drückte eine Hereingabe von Erich Berko aus kurzer Distanz über die Linie (53.). Diesmal war Thiede machtlos. Nach dem Ausgleich gestaltete sich das Spiel im mittlerweile dichten Schneetreiben wieder ausgeglichener. In der 74. Minute hatte dann der SC Verl die Chance zur erneuten Führung. Der Kopfball von Maximilian Wolfram war aber kein Problem für Halles Torhüter Felix Gebhardt. dann war Thiede auf der Gegenseite gefordert, war beim Distanzschuss von Nik Omladic aber zur Stelle (80.). Auf der anderen Seite parierte wieder Gebhardt gegen Corbuz (81.).

Für den SC Verl geht es nun am kommenden Dienstag (19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SV Meppen weiter. Der Hallesche FC empfängt zur selben Zeit Viktoria Köln.

