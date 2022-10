Die Essener gewannen im Breisgau am Sonntag mit 3:0 (1:0). Für RWE war es der erste Ausswärtssieg in der 3. Liga. Durch den Erfolg erhöht Essen sein Punktekonto auf zwölf Punkte und klettert in der Tabelle auf Rang 14. Vor dem Spiel war RWE auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Freiburg bleibt bei 18 Punkten stehen und ist Siebter.