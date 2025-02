Niederlage in Sandhausen - Bielefeld fällt im Aufstiegsrennen zurück

Arminia startet furios, scheitert aber an Richter

Die Arminia startete mit viel Offensivdrang in die Partie. In der Anfangsviertelstunde spielte nur das Team aus Ostwestfalen, das in der Anfangsviertelstunde gleich zwei Hochkaräter liegen ließ. Zweimal verzweifelte Roberts Uldriķis am stark parierenden SVS-Keeper David Richter. Erst scheiterte Bielefelds Stürmer im Eins-gegen-Eins gegen Richter (1.), dann kratzte der Torhüter der Gastgeber nach einer Flanke und erneutem Abschluss von Uldrikis den Ball von der Linie (8.).

Video starten, abbrechen mit Escape Bielefeld trifft in Sandhausen das Tor nicht Sport. . 03:31 Min. . Verfügbar bis 07.02.2026. WDR.

Sandhausen kam in der Folge besser in die Partie und konnte das Spiel ein wenig beruhigen. Nach einer knappen halben Stunde schlug der Gastgeber dann eiskalt zu. Per Kopf traf Marco Schikora erst nur den Pfosten, den Abpraller brachte der 30-Jährige jedoch im Tor unter (27.).

Richter wird zum Matchwinner

Bielefeld war bemüht, den Zugriff auf das Spielgeschehen zurück zu erobern. Eine echte Reaktion zeigten die Gäste erst kurz vor dem Seitenwechsel. Ein Schuss von Mael Corbuz streifte den Außenpfosten (42.).

In die zweiten 45 Minuten startete Bielefeld wie in Halbzeit eins mit einer Großchance. Christopher Lannert setzte Grodowski mit einer Flanke in Szene, seinen Kopfball vereitelte erneut der starke Richter (46.).

Bielefeld tat wie auch in Durchgang eins viel für das Spiel scheiterte aber immer wieder an Richter. So auch in der 70. Minute: Erneut wurde die Arminia nach einem hohen Ball gefährlich. Erst köpfte Joel Felix den Ball an den Pfosten, den Abstauber brachte Uldrikis auf das Tor, wo Richter seinen Arm hochriss und den Schuss parierte.

Bielefeld verpasst Sprung auf Platz vier

In der Schlussphase konnte Uldrikis dann im vierten Anlauf Richter überwinden. Sein Kopfball wurde aber in höchster Not von Sandhausens Kapitän Jaob Lewald von der Linie gekratzt.

Trotz der zahlreichen Chancen blieb Bielfeld ohne einen eigenen Treffer und verpasste es, sich auf den vierten Tabellenplatz zu schieben. Stattdessen könnte Arminia an diesem Spieltag noch auf den neunten Rang abrutschen.

Unsere Quellen: