Der MSV Duisburg hat am zehnten Spieltag in der 3. Liga die nächste Niederlage kassiert. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Torsten Lieberknecht unterlagen die Duisburger bei Türkgücü München mit 1:2 (0:0). Der ehemalige Duisburger Petar Slišković erzielte beide Tore für die Hausherren (48.; 66.). Vincent Vermeij traf in der 89. Minute per Strafstoß noch zum Anschluss. Der MSV bleibt damit mit acht Punkten auf einem Abstiegsplatz.

Der neue Duisburger Trainer, Gino Lettieri, durfte noch nicht auf der Bank Platz nehmen. Ihm fehlen noch die zwei notwendigen Corona-Test. Er wird am Montag in seine zweite Amtszeit beim MSV starten, schon von 2014 bis 2015 hatte er den MSV trainiert und den Verein damals zurück in die zweite Liga gefüht. In München war ein Trainerteam um Ex-Profi Marvin Compper verantwortlich.