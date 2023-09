Rot-Weiss Essen kann sich nicht weiter in die Spitzengruppe der 3. Liga vorschieben. Das Team von Trainer Christoph Dabrowski kam am Samstag (16.9.2023) nicht über ein 0:0 gegen Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg hinaus. In einer chancenarmen Partie konnten sich die Gastgeber einfach nicht durchsetzen.