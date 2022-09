Essen brachte Saarbrücken damit die erste Saisonniederlage bei. RWE rückt durch die drei Punkte vor auf Rang 15 (neun Zähler).

RWE setzt Akzente aus geordneter Defensive heraus

Es dauerte nur ein paar Augenblicke, schon wurde es spannend. Essen-Abwehrmann Felix Bastians musste retten, weil Tobias Jänicke nach einem Abstimmungsfehler der Gastgeber auf einmal Torhüter Jakob Golz überlupfen konnte (1.).

Saarbrücken nahm diesen Schwung durchaus ein bisschen mit, wenngleich trotz beträchtlicher Ballbesitzanteile das Tempo nach vorne zu wünschen übrig ließ. Denn RWE stand kompakt und bot geordnet Paroli. Aber nicht nur das: Das Team von Trainer Christoph Dabrowski setzte auch eigene Akzente in der Offensive.

Oft ging es über den umtriebigen Außenspieler Oguzhan Kefkir. Er bediente Lawrence Ennali mustergültig mit einer scharfen Hereingabe, Ennali schloss freistehend im Strafraum per Dropkick direkt ab – und der Ball zog knapp am Pfosten vorbei (25.).

Essen übernimmt Spielkontrolle an der Hafenstraße

In Folge dessen übernahm Rot-Weiss Essen zunehmend die Kontrolle. Der Spielaufbau funktionierte gut, der FCS tat sich spielerisch schwerer als noch zu Beginn und kam eher über Standardsituationen gefährlich vor das Essener Tor.

Und beinahe hätte plötzlich ein Eckstoß Essen in Rückstand gebracht: Den Kopfball von Adriano Grimaldi verpasste Mike Frantz am zweiten Pfosten knapp (34.).

Götze-Schlenzer lässt Stadion beben

Aber Essen zeigte sich unbeeindruckt davon, agierte mit der nötigen Aggressivität in den Zweikämpfen. Und nutzte einen Ballverlust von Frantz eiskalt zur Führung. Niklas Tarnat eroberte die Kugel und setzte Götze in Szene, der den Ball sehenswert in die linke Ecke des Tores schlenzte.

Saarbrücken bäumt sich nach Wiederanpfiff auf

Alles andere als zufrieden mit dem Spielverlauf kam Saarbrücken aus der Kabine. Der FCS setzte Essen in den Anfangsminuten von Hälfte zwei mehr zu, wirkte deutlich griffiger in seinen Offensivbemühungen.

Und das, obwohl Stürmer Grimaldi leicht angeschlagen vom Platz musste (55.). Er wurde durch Marvin Cuni ersetzt, der gleich mal von Torschütze Götze am Spielfeldrand zu Boden geschubst wurde. Götze sah Gelb (60.).

RWE-Torwart Golz zeichnet sich mehrfach aus

Essens Torhüter Golz bekam aber auch mehr zu tun: Eine scharfe Flanke von Richard Neudecker geriet zum Geschoss, Golz entschärfte hellwach (65.). Der FCS spielte weitere Chancen nicht gut genug aus, es haperte am Abschluss.

Die Schlussphase war enorm physisch, viele enge Zweikämpfe wurden geführt, Fouls und Gelbe Karten inklusive. Letztlich verdiente sich RWE den Sieg gegen zum Ende hin immer stärkere Saarbrücker durch die leidenschaftliche Defensivleistung, hatte aber auch das nötige Quäntchen Glück.

Golz zeichnete sich mehrfach aus und zeigte noch eine Glanzparade gegen Sebastian Jacob (87.). FCS-Torhüter Batz verpasste ganz spät per Kopf den Ausgleich nach einem Standard (90.+4).

Wiesbaden nächster Halt für RWE

Nach der anstehenden Länderspielpause geht es für Rot-Weiss Essen weiter mit einem Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, 2.10., 14 Uhr).