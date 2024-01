Die Bielefelder verloren am Samstagmittag in Regensburg mit 0:2 (0:2) und bleiben damit in akuter Abstiegsgefahr. Jahn Regensburg hat dagegen vorrübergehend die Tabellenführung übernommen.Christian Viet (2./23.) erzielte beide Treffer für die Regensburger, die die letzter Viertelstunde in Unterzahl bestreiten mussten. Noah Ganaus sah in der 74. Minute die Rote Karte. Für die Arminia vergab Nassim Boujellab in der 48. Minute vom Elfmeterpunkt.