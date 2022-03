Während die Viktoria mit der selben Elf begann, die in der Vorwoche 0:0 gegen Havelse spielte, gab es beim MSV zwei Wechsel: Orhan Ademi und Kolja Pusch ersetzten Aziz Bouhaddouz und Marvin Bakalorz.

Köln mit klarem Chancenplus

Während der MSV in der Anfangsphase mehr für das Spiel tat, verbuchte die Viktoria die ersten Chancen. Simon Handle (9.) und Marcel Risse (13.) versuchten es aus der Distanz, konnten Leo Weinkauf im Duisburger Tor aber nicht überwinden. Der MSV-Keeper hätte mit einem missglückten Dribbling im eigenen Strafraum in der 22. Minute fast ein Kölner Tor verursacht, seine Vorderleute konnten aber mit vereinten Kräften klären. Mit einer weiteren Gelegenheit für Seok-ju Hong, der das Tor knapp verfehlte (23.), endete die Kölner Drangphase aber vorerst.

Danach hatte der MSV wieder mehr Spielkontrolle, ohne jedoch selbst gefährlich zu werden gegen gut verteidigende Kölner. Die Viktoria wiederum spielte ihre Angriffe besser aus und gelang immer wieder gefährlich in den Duisburger Sechzehner, jedoch auch nicht mehr als zwei harmlose Abschlüsse durch David Philipp (32./43.) erarbeiten konnten.

Duisburgs Joker mit dem Doppelschlag

Auch die zweite Hälfte begann mit einer Kölner Chance. Der kurz zuvor eingewechselte Luca Marseiler zwang Weinkauf umgehend zu einer Parade, der Nachschuss landete im Außennetz (47.). Auf der anderen Seite kam John Yeboah in der 50. Minute links im Strafraum zum Abschluss, fans in Moritz Nicolas im Kölner Tor aber seinen Meister. Es ging nun hin und her. Der auffällige Hong scheiterte für die Viktoria erst an Weinkauf (51.) und dann am Pfosten (57.).

Es blieb eine Partie mit hohem Tempo, aber schwachen Abschlüssen. Bis sich der eingewechselte Alaa Bakir ein Herz nahm und den Ball aus 18 Metern zum 1:0 für Duisburg in den Winkel schweißte (70.). Und der MSV legte per Konter nach. Einen Schuss von Stoppelkamp konnte Nicolas noch parieren, beim Nachschuss des ebenfalls eingewechselten Julian Hettwer war der Viktoria-Keeper aber machtlos (72.). Für Hettwer war es das erste Tor in der 3. Liga. Die Viktoria erholte sich von diesem Doppelschlag nicht mehr.

Für Viktoria Köln steht das nächste Spiel am Samstag, 12. März, an: Gegner im heimischen Sportpark Höhenberg ist ab 14 Uhr der SV Wehen Wiesbaden. Die Duisburger sind zwei Tage später beim SV Meppen gefordert, Anstoß ist am 14. März um 19 Uhr.