"Wir haben uns selber das Leben schwer gemacht, etwa mit der Gelb-Roten Karte" , sagte MSV-Torwart Leo Weinkauf nach dem Spiel bei "MagentaSport". "Mit einem Mann weniger ist es dann auch schwierig, noch mal alle Kräfte zu mobilisieren. Wir müssen anfangen, zu Hause zu punkten und dort wieder eine Macht werden."

Wenige Stunden vor dem Spiel hatte der MSV bekanntgegeben, dass es zwei neue positive Corona-Fälle im Betreuerstab gegeben habe - allerdings ohne Auswirkungen auf den Spiel- oder Trainingsbetrieb.

Stoppelkamp erstmals von Beginn an - Wunderlich fehlt Köln

MSV-Coach Torsten Lieberknecht musste nach dem Saarbrücken-Spiel (2:3) auf Linksverteidiger Arne Sicker (Rotsperre) und Innenverteidiger Dominik Schmidt verzichten, der nach seiner Gelb-Roten Karte den Schiedsrichter geschubst hatte und dafür insgesamt drei Spiele gesperrt worden war. Mit Dominic Volkmer, Arnold Budimbu, Orhan Ademi und Kapitän Moritz Stoppelkamp, der nach seinem Comeback gegen Saarbrücken sein erstes Saisonspiel von Beginn an bestritt, bot Lieberknecht insgesamt vier Neue in der Startelf auf.

Im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen Lübeck spielten bei Viktoria Marcel Risse, Kevin Holzweiler und Marcel Gottschling anstelle von Lucas Cueto, Kapitän Mike Wunderlich (Muskelverletzung) und René Klingenburg von Beginn an.

Dicke Chancen auf beiden Seiten

In der ersten Halbzeit agierten beide Teams offensiv und offenbarten immer wieder Schwächen in der Defensive, sodass sich ein temporeicher Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seite entwickelte. Die erste gute Möglichkeit hatte Duisburg nach einem Stoppelkamp-Freistoß, als ein Schuss von Tobias Fleckstein (3.) aus kurzer Distanz gerade noch geblockt wurde.

Bereits nach neun Minuten musste Kölns Moritz Fritz nach einem Zusammenstoß mit Wilson Kamavuaka ausgewechselt werden, für ihn kam Jeremias Lorch. Der anschließende Freistoß von Risse (11.) aus 25 Metern stellte MSV-Keeper Weinkauf vor keine Probleme. Vier Minuten später lief der enteilte Timmy Thiele (15.) nach einem Kölner Angriff über die linke Seite auf Weinkauf zu, scheiterte aber ebenfalls am Duisburger Torwart.

Thiele gleicht Führung durch Stoppelkamp aus

Stoppelkamp (20.) schoss von der Strafraumkante nach einem Pass von Budimbu knapp über das Tor, nach dem direkten Gegenzug parierte Weinkauf gegen Risse (21.). Mit dem bis dahin besten Spielzug ging der MSV in Führung: Budimbu passte von der rechten Seite auf Stoppelkamp (22.), der sich um den Gegner drehte und nach einem Doppelpass mit Vincent Vermeij in Viktorias Strafraum trocken abschloss.

Unmittelbar nach dem Gegentreffer hatte Thiele (24.) mit einem Flachschuss aus neun Metern eine Riesenchance zum Ausgleich, fand seinen Meister aber wieder in Weinkauf. Bei seinem dritten Versuch machte es Thiele (35.) besser, als er nach einer Flanke von Simon Handle per Kopf das 1:1 erzielte.

Bunjaku bringt Viktoria in Führung - Platzverweis für Scepanik

In der zweiten Halbzeit kam Köln druckvoll aus der Kabine und kontrollierte die Partie. Ein Schuss von Risse (46.) nach Ablage von Albert Bunjaku wurde in letzter Sekunde abgeblockt. Nach einem Zweikampf von Duisburgs Fleckstein mit Thiele entschied Schiedsrichter Eric Müller auf Foulfmeter, den Bunjaku (52.) sicher zur 2:1-Führung für Viktoria verwandelte. Mit einer Doppel-Parade gegen Gottschling und Risse (56.) hielt Weinkauf die Zebras zunächst im Spiel.

Ab der 60. Minute spielten die Duisburger, bei denen in der Offensive kaum noch etwas zusammenlief, nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lukas Scepanik in Unterzahl. Duisburg kam nach einem langen Ball von Weinkauf auf Ademi (75.) noch einmal gefährlich vor das Kölner Tor, doch Sead Hajrovic ging mit einer Grätsche dazwischen. In der 78. Minute machte die Viktoria, die zuvor einige Chancen ausgelassen hatte, den Sack zu: Risse schloss einen Angriff über die rechte Seite mit einem wuchtigen Schuss in den oberen rechten Winkel ab.