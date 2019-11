Der MSV Duisburg hat mit dem fünften Sieg in Serie die Tabellenführung in der 3. Liga ausgebaut. Im Heimspiel gegen Viktoria Köln gelang am Montagabend (25.11.2019) ein knapper 2:1 (1:1)-Sieg. Damit hat der Spitzenreiter nun drei Punkte Vorsprung auf Platz zwei und vier auf Rang drei.