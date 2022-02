Der MSV Duisburg hängt in der 3. Liga im Tabellenkeller fest. Der MSV verlor am Mittwoch (02.02.2022) das Wiederholungsspiel gegen den VfL Osnabrück mit 3:6 (1:2) und bleibt als 16. in Abstiegsgefahr. Osnabrück rückte mit jetzt 40 Punkten als Vierter an die Aufstiegsplätze heran.

Sebastian Klaas (8. Minute) , Ba-Muaka Simakala (27.), Sven Köhler (47.), Marc Heider (52.), Lukas Kunze (82.) und Felix Higl (90.+2) trafen für die Gäste, die 2022 noch ungeschlagen sind. Moritz Stoppelkamp (13., 61.) und Aziz Bouhaddouz (71.) erzielten die Treffer für den MSV in einer Partie wie eine Achterbahnfahrt.