Trotz eines guten Starts des MSV hatten die Gäste die erste nennenswerte Chance des Spiels. Max Wegner kam aus sieben Metern zum Kopfball, MSV-Keeper Vincent Müller kratzte den Ball aber noch aus dem Eck (8.).

Duisburg blieb jedoch dominant. Mehr als ein Distanzschuss von Chinedu Ekene, der knapp am linken Pfosten vorbeiging, kam in der Anfangsphase dabei aber nicht heraus.

Badjie vergibt freistehend

Anschließend flachte das Spiel merklich ab. Oldenburg verteidigte diszipliniert, dem MSV fehlte mitunter die letzte Überzeugung. In der 30. Minute hatte der MSV dann Glück, als Kebba Badjie freistehend vor dem Tor den Ball nicht richtig traf.

Kurz vor der Pause nahmen die Hausherren aber noch einmal Fahrt auf. Caspar Jander bediente in der 42. Minute Marvin Ajani, der vom rechten Strafraumeck aber nur den Außenpfosten traf. Nur zwei Minuten später hatte dann Moritz Stoppelkamp die Führung auf dem Fuß, sein Schuss wurde aber vom Ex-Duisburger Oliver Steuer kurz vor der Linie noch geblockt.

Schock für Duisburg nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel wurden die Duisburger aber direkt kalt erwischt. Über Wegner landete der Ball bei Krasniqi, der sich im Strafraum um seinen Gegenspieler drehte und aus 13 Metern flach in Eck zur überraschenden Oldenburger Führung traf (47.).

Duisburg war um die schnelle Antwort bemüht und schnürrte den VfB in der eigenen Hälfte ein. Ohne jedoch dabei gefährlich zu werden. Oldenburg dagegen wurde bei gelegentlichen Vorstößen gleich zwei Mal gefährlich. In der 56. Minute rettete wieder Torwart Müller gegen den zu schwachen Abschluss von Badjie, zwei Minuten später verfehlte Rafael Brand das Tor nach einem Konter nur knapp.

Girth trifft nach Einwechslung

MSV-Trainer Torsten Ziegner brachte dann unter anderem Neuzugang Girth für das Sturmzentrum. Und das sollte sich lohnen. Der ebenfalls eingewechselte Marvin Frey setzte sich im Kopfballduell im Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch und brachte den Ball zentral vor das Tor, wo Girth den Ball direkt nahm und zum Ausgleich traf (72.).

Ein wenig überraschend kam der Treffer schon, denn eigentlich war er VfB in dieser Phase besser ins Spiel. In der Schlussphase spielten dann beide Mannschaften auf Sieg. Die letzte Chance hatte aber der MSV. In der letzten Minute der Nachspielzeit blockte ein Oldenburger einen Kopfball von Marvin Bakalorz in höchster Not vor er Linie.

Der MSV hat nun eine anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust und tritt am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Tabellenführer TSV 1860 München an. Oldenburg empfängt zur selben Zeit den VfL Osnabrück.

Quelle: lt