Im direkten Duell am Samstag machte der MSV dann selbst einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt und bezwang Türkgücü im eigenen Stadion hochverdient mit 2:0 (1:0). Nach dem Sieg gegen die Würzburger Kickers am vergangenen Spieltag war es der zweite Sieg in Folge für den MSV - ein Novum in dieser Saison. Moritz Stoppelkamp traf in der 21. Minute per Foulfelfmeter. In der 54. Minute legte der gebürtige Duisburger das 2:0 nach.

Duisburg vier Punkte vor Verl

Durch den Sieg haben die Duisburger nun 29 Punkte auf dem Konto und stehen damit vier Punkte vor dem SC Verl auf dem ersten Abstiegsplatz, der durch die Spielabsage am Freitag aber ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

Gegen Türkgücü war Duisburg vom Start weg die bessere Mannschaft und spielte sich früh erste Chancen heraus, die aber ungenutzt blieben. Nach einem Foul von Münchens Paterson Chato an den auffälligen John Yeboah zeigte Schiedsrichter Konrad Oldhafer in der 21. Minute auf den Elfmeterpunkt. Kapitän Stoppelkamp verwandelte den Strafstoß sicher im linken Eck. Von Türkgücü war in der ersten Halbzeit offensiv kaum etwas zu sehen. Stattdessen blieb der MSV am Drücker, verpasste es aber, das zweite Tor nachzulegen.

Stoppelkamp erhöht auf 2:0

Das änderte sich nach Wiederanpfiff prompt. Wieder war es Yeboah, der sich auf der linken Seite strark durchsetze und in die Mitte flankte. Über Aziz Bouhaddouz landete der Ball schließlich vor den Füßen von Stoppelkamp, der aus sieben Metern ins Tor traf (54.).

Von Türkkgücü kam nach wie vor wenig. Nur einmal musste MSV-Torwart Leo Weinkauf eingreifen, als er einen Schuss von Sinan Karweina abwehrte (69.).

Nächster Gegner des MSV ist nun am kommenden Samstag (14 Uhr) Eintracht Braunschweig.

Viktoria gewinnt in Saarbrücken

Einen Überaschungserfolg hat Viktoria Köln gelandet. Die Kölner gewannen ihr Auswärtsspiel beim Tabellenvierten 1. FC Saarbrücken mit 1:0 (1:0). Ein Eigentor von Saarbrückens Dominik Ernst sorgte bereits nach sieben Minuten für die Entscheidung.

Die Kölner haben damit nun 33 Punkte auf dem Konto und stehem im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Nächster Gegner ist am kkommenden Freitag (19 Uhr) der STV Havelse.

BVB II verliert in Magdeburg

Eine Niederlage musste dagegen Borussia Dortmund II einstecken. Die Dortmunder verloren beim Tabellenführer 1. FC Magdeburg mit 0:2 (0:0). Baris Atik brachte die Hausherren nach 63 Minuten in Führung. Vier Minuten später sorgte ein Eigentor von Franz Pfanne für den Endstand.

Der BVB II bleibt damit bei 41 Punkten stehen und ist Tabellensiebter. Nächster Gegner ist am kommenden Sonntag (14 Uhr) der SV Wehen Wiesbaden.