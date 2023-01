Eine ganze Halbzeit musste Duisburg am Montag (23.01.2023) in Unterzahl bestreiten, weil Joshua Bitter mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde (45.+2). Zuvor hatte Sebastian Mai den MSV mit seinem Ausgleich wieder ins Spiel gebracht (43.). Aber Waldhof Mannheim war an diesem Abend meist spielerisch überlegen und bejubelte bei einem günstigen Spielverlauf die Tore von Dominik Martinovic (24.), Adrien Lebeau (47.) und Thomas Pledl (55.).