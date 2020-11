MSV zeigt sich kurz - Verl eiskalt

Auch nach dem Rückschlag zeigte Duisburg keine Reaktion. Verl agierte weiterhin mit großem Selbstvertrauen - einzig MSV-Torwart Leo Weinkauf verhinderte nach 23 Minuten mit einem starken Reflex das 0:2. Es dauerte über eine halbe Stunde, ehe sich der MSV seine erste Chance herauspielte. Lukas Scepanik scheiterte an Verls Keeper Robin Brüseke (32.). Duisburg tat jetzt bis zum Seitenwechsel mehr für das Spiel, ohne nochmal richtig gefährlich zu werden.

Die zweite Hälfte begann mit viel Tempo, die erste Chance gehörte Verls Zlatko Janjic, der plötzlich frei vor Weinkauf auftauchte und eiskalt zum 2:0 einschob (59.). Duisburg bäumte sich noch einmal auf und hatte den Anschlusstreffer gleich doppelt auf dem Fuß. Zweimal parierte Brüseke im Verler Tor herausragend.

Verl übernahm anschließend wieder die Kontrolle und machte eine Viertel Stunde vor Abpfiff alles klar. Nach einem blitzsauberen Konter musste Yildirim nach Vorarbeit von Rahibic nur noch einschieben (76.). Keine vier Minuten später legte der Gast noch einen drauf. Der überragende Rahibic schnürte seinen Doppelpack (80.), nachdem Duisburgs Dominik Schmidt den Ball als letzter Mann verloren hatte.

Verl setzt sich oben fest - MSV blickt nach unten

Der Sieg für den SC Verl ging am Ende auch in der Höhe in Ordnung - der MSV agierte offensiv über 90 Minuten ideenlos, die Defensive war gegen eine eiskalte Verler Offensivreihe schlichtweg überfordert.

In der Tabelle springt Verl mit dem Sieg zumindest über nach auf Platz vier und hat nur einen Punkt Rückstand auf Platz zwei. Für den MSV geht der Blick nur nach unten. Nach der sechsten Saisonniederlage liegt Duisburg mit neun Zählern auf Platz 18.