Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Partien ging der MSV Duisburg durchaus mit breiter Brust in die Partie mit dem auf dem Papier dennoch favorisierten FC Ingolstadt. Die "Zebras" von Trainer Torsten Ziegner wollten mit einem weiteren Sieg in der Tabelle bis auf drei Punkte an den Gegner heranrücken.

Allerdings gingen es beide Teams zunächst sehr vorsichtig an. Sicherheit war Trumpf, die eher zaghaften Offensivbemühungen wurden nur mit wenigen Spielern gestartet, es blieben auf beiden Seiten stets genügend Leute zur Konterabsicherung hinter dem Ball. Entsprechend zäh sah das alles im ersten Abschnitt aus.