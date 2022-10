Das Team von Trainer Torsten Ziegner war in der Anfangsphase mit mäßigem Spielfluss auf einem Platz in schlechtem Zustand noch etwas kreativer in der Offensive als die Gäste aus Halle. Wobei der HFC gegen die teils hoch stehenden Duisburger auch tadellos verteidigte.

Zumindest bis zur 22. Spielminute: Denn Baran Mogultay, der den angeschlagenen Kapitän Moritz Stoppelkamp ersetzte und sein Profi-Debüt feierte, sorgte für frischen Wind im MSV-Spiel. Er bekam den Ball von Aziz Bouhaddouz im Strafraum serviert, Mogultay zog ab, HFC-Verteidiger Jannes Vollert klärte auf der Linie.

Warnschuss an den Querbalken: MSV im Glück

Kurz vor der Pause vergab Bakalorz noch eine Großchance für den dominanteren MSV nach einem Eckball (42.).

Bis dahin scheiterten die Offensivbemühungen der Hallenser vor allem am eigenen Unvermögen, aber auch der HFC setzte dann den ersten Akzent. Und was für einen: Duisburg verteidigte einen zweiten Ball nicht konsequent genug, Tom Zimmerschied kam an der Strafraumgrenze zum Abschluss und traf die Latte (44.).

Pusch belohnt gefährlicheren MSV

Dass dieser Warnschuss für Halle durchaus befreiende Wirkung hatte, zeigte sich in der Wucht, mit der die HFC-Akteure zurück aus der Kabine kamen. Nach dem Wiederanpfiff spielte die ersten paar Minuten nur Halle, Duisburg musste sich sortieren.

Doch der MSV fing sich wieder. Und gleich mit der ersten Chance in Hälfte zwei – nach einem scharfen Eckball von Kolja Pusch – holte sich Duisburg die Führung. Bakalorz setzte sich durch und köpfte ein.

In der Folge bot Halle den Duisburgern nochmal kämpferisch die Stirn, dabei sprang jedoch spielerisch wie ergebnistechnisch nichts mehr raus.

MSV muss zum Tabellenführer reisen

Am 11. Spieltag kommt auf den MSV Duisburg eine echte Aufgabe zu: Der aktuelle Tabellenführer wartet. Die "Zebras" aus dem Ruhrpott treten am Samstag (14 Uhr) auswärts bei Aufsteiger SV Elversberg an.