Boyd macht Alarm im Duisburger Strafraum

Besonders einen bekam der MSV auch in Hälfte zwei nicht in den Griff. Boyd setzte Duisburgs Defensive und Torhüter Weinkauf stetig unter Stress und lauerte oft auf Ballverluste der "Zebras", war aber auch immer Zielspieler Nummer eins, wenn der Hallescher FC seine Angriffe aufbaute. So fischte Weinkauf einen Boyd-Kopfball gerade noch so aus der Ecke (56.).

Video starten, abbrechen mit Escape Lettieri-Antritt beim MSV: "Wahnsinnig schwer, da hinten rauszukommen". Sportschau. . 00:44 Min. . Verfügbar bis 12.11.2021. Das Erste.

Duisburg-Trainer Lettieri brachte in der Folge Niko Bretschneider für Sauer (57.). Letzterer hatte sich bei einem Laufduell an der Mittellinie augenscheinlich verletzt und konnte nicht weiterspielen. Arnold Budimbu verpasste die MSV-Führung mit einem Volley-Schuss aus kurzer Distanz (59.). Nur kurz darauf musste Weinkauf schon wieder gegen Boyd retten (63.). Anschließend ersetzte Kapitän Moritz Stoppelkamp Karweina im Duisburger Mittelfeld (65.), der wenige Augenblicke später aus etwa 20 Metern an HFC-Keeper Müller scheiterte (68.). Gegen Ende der Partie vergab Boyd weiter beste Chancen, auch Duisburg gelang kein Treffer mehr. Daran änderte auch die Hereinnahme von Maximilian Jansen für Connor Krempicki (82.) nichts mehr.

MSV schon am Freitag gegen Verl

Viel Zeit zum Durchatmen hat der MSV Duisburg nicht: Bereits am Freitag geht es für die Duisburger mit dem 11. Spieltag weiter. Dann empfangen die "Zebras" den SC Verl zum Duell (19 Uhr).