MSV Duisburg verpasst Sieg gegen Zwickau

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht musste sich im Heimspiel gegen den FSV Zwickau am Samstag mit einem 1:1 (0:0) begnügen.

Der MSV war zunächst das stärkere Team. Die "Zebras" konnten ihre Überlegenheit in der ersten Halbzeit aber nicht in Tore ummünzen, weil sie immer wieder an der dichten Gäste-Abwehr scheiterten.

Zwickau geht in Führung

Nach der Pause drehten die Gäste in der Offensive auf und gingen in Führung: Ronny König bugsierte den Ball ins Tor (67. Minute). Der MSV ließ sich davon nicht schocken: Der eingewechselte Duisburger Leroy-Jacques Mickels, der eine gute Leistung zeigte, konnte kurz darauf nach Kopfball-Verlängerung von Vincent Vermeij den 1:1-Ausgleich schießen (74.).

Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase. Duisburg spielte weiter auf Sieg, Ahmet Engin vergab vor 6.300 Zuschauern in der MSV-Arena eine große Chance zum 2:1 (84.). Wenig später musste aber auch Duisburgs Torwart Leo Weinkauf bei einem Schuss von Zwickaus Maximilian Wolfram mit einer Parade retten (86.). So blieb es beim 1:1.

Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen stehen die Duisburger aktuell in der unteren Tabellenhälfte. Die noch ungeschlagenen Zwickauer stehen vorerst den sechsten Tabellenplatz.