Doch nach dem Wechsel kamen die Schanzer mit wesentlich mehr Engagement auf den Platz. Die Hausherren waren in der Defensive nun nicht mehr so griffig und konzentriert, wie in Halbzeit eins. Das nutzte das Oral-Team aus. Es dauerte nur zehn Minuten, da hatte der FCI die Partie mit drei Treffern gedreht.

FCI dreht Spiel in nur zehn Minuten

Der verwandelte Foulelfmeter von Kutschke machte den Auftakt (46.), Filip Bilbija (54.) und Marcel Gaus (55.) nutzten die Freiheiten im gegnerischen Strafraum und legten nach. Der MSV war nun geschlagen, war defensiv und offensiv zu harmlos und kassierte durch Dennis Eckert Ayensa nur wenig später das vierte Gegentor (65.). Bilbija setzte mit seinem zweiten Treffer noch einen drauf (76.). Den Duisburger Fans war das egal: Sie feierten den Klassenerhalt per 90minütigem Hupkonzert vor dem Stadion.

Ende Januar noch Tabellenletzter

Dass der MSV schon zwei Spieltage vor Ende den Klassenerhalt feiern darf, damit hatte Ende Januar noch die wenigsten gerechnet. Duisburg, das in der vergangenen Saison kurz vor Saisonende den Aufstieg verspielt hatte, stand auf dem letzten Tabellenplatz. Doch mit der Verpflichtung von Trainer Pavel Dotchev, dem dritten Trainer in dieser Saison, holten die Meidericher in der Folge Punkt um Punkt

Grlic: " Waren schwierige 14 Monate "