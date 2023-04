Papadopoulos trifft nach Standard

Schon nach 20 Sekunden hatte der BVB II die erste Chance des Spiels. Ole Pohlmanns Schuss wurde aber noch abgefälscht und rauschte knapp am Tor vorbei. Danach war das Spiel ausgeglichen. Beide Mannschaften spielten nach vorne, ohne jedoch einen der beiden Torhüter ernsthaft vor Probleme zu stellen.

Fast folgerichtig war es dann ein Standard, der den BVB nach 25 Minuten in Führung brachte. Pohlmann flankte aus dem linken Halbfeld an den Fünfmeterraum , Papadopoulos war als Erster am Ball und traf per Kopf zum 1:0.

Der MSV war nun gefordert - lieferte aber nicht. Zwar waren die Hausherren bemüht nach vorne zu spielen, brachten aber keine gefährlichen Abschlüsse auf das Tor von Marcel Lotka. Die MSV-Fans begleiteten ihr Team mit Pfiffen in die Kabine.

Lotka rettet gegen Hettwer

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf - vor allem, weil dier MSV die Intensität nach oben schraubte. In der 51. Minute hätte es fast 1:1 gestanden, aber Lotka rettete gegen den freistehenden Julian Hettwer. Fünf Minuten später war Lotka wieder zur Stelle, diesmal gegen einen Distanzschuss von Moritz Stoppelkamp.

Vom BVB II kam erst in der 57 Minute wieder gefährlich vor das Duisburger Tor - und erhöhte prompt auf 2:0. Njinmah dribbelte mit dem Ball in Richtung Strafraum, wurde dabei aber nicht konsequent gestört und traf mit einem platzierten Flachschuss ins linke Eck.

Nur zwei Minuten später hätte der MSV eigentlich wieder herankommen müssen. Sebastian Mai köpfte den Ball nach einer Ecke in Richtung Tor, wo Benjamin Girth einen Meter vor der Torlinie freistand. Aber statt den Ball ins Tor zu lenken, schoss er die Kugel im Stile eines Innenverteidigers über den Kasten (59.).

Drei BVB-Tore in zehn Minuten

Stattdessen fiel sieben Minuten später die Entscheidung. Papadpopoulos verlängerte eine Flanke an den Fünfmeterraum auf Eberwein, der per Kopf ins lange Eck traf (66.). Und es kam noch schlimmer für die Duisburger: Marvin Senger lenkte einen Eckball unglücklich mit der Brust ins eigene Tor (70.).

Vom MSV kam inzwischen nichts mehr. Beim BVB klappte dagegen fast alles. In der 75. Minute zog Pfanne aus der Distanz ab, sein Schuss wurde unhaltbar für MSV-Torwart Vincent Müller abgefälscht - 0:5.

Der BVB II kann am kommenden Spieltag den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Am Samstag (14 Uhr) empfängt die BVB-Reserve den Tabellenletzten SV Meppen. Der MSV Duisburg ist am Montag (17.04.2023, 19 Uhr) bei Viktoria Köln zu Gast.

