Preußen Münster hat zum Abschied aus der 3. Liga ein Unentschieden geholt. Die Westfalen, die schon zuvor als Absteiger festgestanden hatten, spielten am letzten Spieltag am Samstag (04.07.2020) beim 1. FC Magdeburg 2:2 (0:0). In einer müden ersten Halbzeit war Münsters beste Chance ein geblockter Abschluss von Joel Grodowski, der im Strafraum einen Moment zu lange gezögert hatte (38.).

Vier Tore nach der Pause

Nach der Halbzeitpause wurde die Begegnung dann unterhaltsamer: Zunächst erzielte Christian Beck, der sich im Münsteraner Strafraum gegen Jan Löhmannsröben und Simon Scherder durchsetzte, das 1:0 für Magdeburg (57.); Scherder hatte den Schuss noch abgefälscht. Der eingewechselte Maurice Litka konnte nach Vorlage von Luca Schnellbacher in der 76. Minute zum 1:1 einschießen.