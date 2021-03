Nachdem Cheftrainer Thomas Hoßmang in Magdeburg zurückgetreten war, sollte Christian Titz das Ruder herumreißen. Doch in den seitdem bestrittenen drei Spielen konnte der FCM noch keine Punkte holen. So hielt die Niederlagenserie nun schon sechs Spiele lang an. Die Viktoria ging also als Favorit in die Partie. In den ersten 30 Minuten lief in diesem Nachholspiel des 22. Spieltages auch alles nach Plan. Die Höhenberger beherrschten den Gegner und gingen folgerichtig nach 19 Minuten durch Klefisch in Führung,

Magdeburg dreht Spiel in zwei Minuten

Doch dann setzte sich Magdeburgs Obermair mal auf der linken Seite durch. Seinen flachen Pass in die Mitte des Kölner Srafraums nahm Andreas Müller auf - aus dem Nichts war der Ausgleich gefallen. Und keine zwei Minuten später setzten die Gäste aus Sachsen-Anhalt noch einen drauf: Brünkner verwandelte nach einem Atik-Zuspiel zur Magdeburger Führung. Die Partie war plötzlich gedreht.

Fortan war es vorbei mit der Kölner Überlegenheit. Und es dauerte in der zweiten Hälfte nur acht Minuten, da war bereits eine kleine Vorentscheidung gefallen. Obermaier traf nach einem schönen Zusammenspiel mit Florian Kath aus vollem Lauf zum 1:3 (53.). Viktoria bemühte sich, aber dem Team von Olaf Janßen gelang es nur selten, sich gegen tiefstehende und auf Konter lauernde Magdeburger durchzusetzen.

Bunjaku scheitert, Atik macht den Deckel drauf

Mit einem dieser Konter machten die Gäste dann nach 79 Minuten den Deckel drauf. Baris Atik traf zum 1:4, nachdem kurz zuvor FCM-Keeper Morten Behrens einen sehenswerten Volleyschuss von Viktorias Albert Bunjaku abwehrte und somit den Anschlusstreffer verhindert hatte. Mike Wunderlich konnte zwar noch auf 2:4 verkürzen (83.), doch an der Heimniederlage der Kölner änderte das nichts mehr.

Viktoria als nächstes beim Schlusslicht

Die Viktoria verpasste mit dieser Pleite ein Befreiungsschlag. Mit 27 Zählern und drei Punkte Vorsprung auf die Platz 17 bleibt Köln mittendrin im Abstiegskampf. Magdeburg hingegen schöpft bei nun 24 Zählern auf Rang 18 neue Hoffnung. Das nächste Kellerkind wartet am Samstag auf die Höhenberger: Schlusslicht VfB Lübeck erwartet die Rheinländer zum Gastspiel (14 Uhr).