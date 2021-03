Grimaldi köpft zur Führung ein

Der KFC erwischte einen perfekten Start in die Partie. Grimaldi verwertete eine scharfe Hereingabe von Christian Dorda per Kopf zur Führung für die Gastgeber (7.). In der Folge zog sich der KFC zurück und konzentrierte sich auf das Verteigen. Und der Plan ging zunächst auf: Lübeck fiel vor dem Tor nicht viel ein. Dazu scheiterte Ersin Zehir mehrfach aus vielversprechender Position. So hielt der KFC den knappen Rückstand bis zur Pause.

Nach der Pause hatte der KFC dann Pech, als eine verunglückte Flanke von Mike Feigenspann nur auf die Latte fiel. Dann machte der VfB Druck und wurde nach 59 Minuten schließlich belohnt. Nachdem nach einem Eckstoß der Ball erst an den Uerdinger Pfosten klatschte, nahm sich Malone aus 20 Metern ein Herz und traf sehenswert zum Ausgleich für den VfB (59.).

Spiel flacht ab

Der KFC schaffte es in der Folge, sich vom Lübecker Druck zu befreien. Zwingende Chancen sprangen dabei aber nicht nicht heraus. Stattdessen flachte das Spiel Mitte der zweiten Halbzeit immer mehr ab. Beide Mannschaften waren bis zum Ende der Partie auf Fehlervermeidung aus und machten die jeweiligen Strafräume dicht. Bis auf ein paar Flanken brachte keine Mannschaft mehr einen gefährlichen Angriff zustande. So blieb es am Ende beim 1:1 und einem Punktgewinn, der keiner Mannschaft im Abstiegskampf einen entscheidenden Schub verpasst.

Für den KFC Uerdingen geht es am kommenden Mittwoch mit einem Auswärtsspiel beim SV Meppen weiter. Der VfB Lübeck empfängt am selben Tag 1860 München.