Am Samstag erhielt der zarte Uerdinger Aufwärtstrend aber einen Dämpfer. Der KFC verlor das Nachholspiel des 33. Spieltags gegen Dynamo Dresden mit 0:2 (0:1) und verpasste damit den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Der Abstand zum rettenden Ufer berträgt einen Punkt. Panagiotis Vlachodimos (45.) und Heinz Mörschel (74.) erzielte die Treffer für die Gäste, die damit zurück an die Tabellenspitze der 3. Liga sprangen. Edvinas Girdvainis sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote-Karte.

Wenig los in Halbzeit eins

In einer umkämpften ersten Halbzeit passierte vor den Toren zu Beginn erst einmal wenig. Das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Der KFC hielt gegen den Aufstiegskandidaten gut dagegen, war offensiv aber zu harmlos.

Gegen Ende des ersten Durchgangs gewann dann Dynamo immer mehr Oberwasser und kam nach mehreren Torannäherungen auch zum Führungstreffer. Philipp Hosiner kam an der Strafraumgrenze an den Ball und chippte die Kugel an den Fünfmeterraum in den Lauf von Vlachodimos. Der Stürmer nahm den Ball aus spitzem Winkel direkt und überwand Hidde Jurjus zur Dresdner Führung (45.).