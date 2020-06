In einer über weite Strecken schwachen ersten Hälfte sorgten beide Teams nur selten für Torgefahr. Adriano Grimaldi und ein Distanzshuss von Adam Matuschyk stellten die Thüringer vor keine größeren Probleme.

Nächste Verletzung

Schwerer als die harmlose Offensive wog aber ein weiterer Ausfall. Nach einer halben Stunde verloren die ohnehin schon von Verletzungssorgen gebeutelten Krefelder mit Grimaldi auch noch ihren letzten verbliebenen Torjäger. Er humpelte mit Oberschenkelproblemen vom Platz. Jena lauerte auf Konter und hatte eine gute Chance nach einem Freistoß, als Justin Schau jedoch verpasste.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselten beide Trainer ordentlich durch. Unter Dauerregen wurde es spielerisch jedoch nicht viel besser. Zwar ließ Assani Lukimya nach 65 Minuten mit einem Pfostentreffer aufhorchen, der Uerdinger Kapitän stand bei dem Schuss aber im Abseits.

Erst in der Schlussphase, als bei Jena zunehmend die Kräfte schwanden, übernahm der KFC das Kommando. Ohne Stürmer sprang für die Krefelder aber nichts Zählbares mehr raus.

Zu wenig Tempo und Durchschlagskraft

Jena spielte zum ersten Mal in dieser Saison zu Null, dennoch hat das Team bei sechs ausstehenden Spielen keine Chance mehr auf den Klassenverbleib. Uerdingen fand in der Offensive wie schon gegen 1860 München viel zu selten statt. Den Krefeldern fehlte es einmal mehr an Tempo und Durchschlagskraft. Nun wartet auf die Krämer-Elf am Mittwoch Spitzenreiter MSV Duisburg.