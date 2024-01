Verl ohne Unbehaun und mit neuem Kapitän

Beide Teams mussten ohne ihre verletzten Stammtorhüter Felix Gebhardt (Regensburg) und Luca Unbehaun (Verl) auskommen. Ersetzt wurden sie durch Alexander Weidinger und Tom Müller.

Am Freitag hatte Verls Trainer Alexander Ende Torge Paetow zum neuen Mannschaftskapitän ernannt, nachdem der bisherige Spielführer Mael Corboz zu Arminia Bielefeld gewechselt war. Neben Corboz verließ auch Oliver Batista Meier im Winter den Sportclub. Für ihn stand Rückkehrer Berkan Taz in der Startelf.

Lokotsch per Kopf, Kother per Konter

Die Partie begann mit einer Freistoßgelegenheit für Verl in aussichtsreicher Position, knapp 20 Meter zentral vor dem Regensburger Tor. Nicolas Sessas Schuss stellte aber kein Problem für Weidner im Jahn-Tor dar (4.). Fast wären die Hausherren mit ihrem ersten gefährlichen Angriff der Partie in Führung gegangen, der Treffer von Noah Ganaus wurde aber wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben (8.). Fast im direkten Gegenzug ging Verl dann in Führung. Lars Lokotsch verwertete einen von Regensburg hoch geklärten Ball aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:0 (10.).

Nach dem Ende des Fanprotests gegen die DFL-Investorenpläne musste das Spiel kurzzeitig unterbrochen werden, um den Strafraum der Regensburger von geworfenen Schokotalern zu befreien. In der 22. Minute glichen die Hausherren dank einer starken Einzelleistung von Dominik Kother aus. Nach einer unterhaltsamen ersten halben Stunde wurde die Partie vor der Pause zerfahrener. Es mehrten sich die Ballverluste und die Ballbesitzphasen wurden entsprechend kürzer. Kurz vor der Pause prüfte Rgensburgs Andreas Geipl noch einmal SCV-Schlussmann Müller mit einem Distanzschuss, der parierte aber souverän (45.).

Chancen auf beiden Seiten

Auch der zweite Durchgang begann temporeich und Verlern, die zunächst mehr vom Spiel hatten. Immer wieder kamen sie vor das Regensburger Tor, wurden aber nicht wirklich zwingend. Nach zehn Minuten meldete sich auch Regensburg wieder im Spiel zurück und kam in der 64. Minute zu einer Großchance durch Niclas Aspach, dessen Kopfball nur knapp den langen Pfosten verfehlte. Viel gefährlicher wurden aber auch die Hausherren in dieser Phase nicht.

Nach Kopfballchancen auf beiden seiten durch Elias Huth (75.) für Regensburg und Lokotsch (79.) für Verl hatte Maximilian Wolfram die Riesenchance für die Gäste, als er aus spitzem Winkel in Richtung Tor schoss und Weidinger den Ball gerade noch wieder rausfischte (81.). Wolfram beschwerte sich daraufhin lautstark, weil er den Ball bereits hinter der Torlinie gesehen hatte, der Treffer wurde aber nicht gegeben. In der Nachspielzeit musste Müller noch einen Regensburger Freistoß entschärfen (90.+2), dann war die Punkteteilung perfekt.

Für Verl geht es bereits am Dienstag mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken weiter (19 Uhr).