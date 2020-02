Die zähe, aber intensive Partie zwischen dem KFC Uerdingen und dem FC Ingolstadt hat letztendlich Uerdingens Franck Evina entschieden. Per traumhaftem Seitfallzieher traf der Stürmer am Samstag (15.02.2020) spät ins Schwarze (88.) - und der KFC konnte einen knappen Sieg bejubeln. Dadurch rücken die Krefelder in der Tabelle auf Platz sechs vor.

KFC gut eingestellt - drei Chancen für Osawe

Uerdingen lauerte zunächst auf Kontersituationen. Nach etwa fünf gespielten Minuten verzeichnete der KFC den ersten Torschuss - Stürmer Osayamen Osawe entschied sich im Strafraum für den Abschluss statt den Querpass und scheiterte an Ingolstadt-Torhüter Fabijan Buntic. Kurz darauf beförderte Osawe seinen zweiten Schussversuch aus der Drehung über das Tor des FCI (7. Minute).

Die anschließende kurze Drangphase des Tabellenzweiten, der sich um sicheres Passspiel und Ruhe im Spielaufbau bemühte, wurde dann durch eine erneute schnelle Umschaltsituation durchbrochen: Christian Dorda setzte wieder Osawe in Szene, der aus spitzem Winkel nur das Außennetz traf (12.). Der Uerdinger Aktivposten in der Offensive sah vor der Halbzeit noch die Gelbe Karte für einen Ellenbogen-Einsatz im Zweikampf (33.), auch Kapitän Jan Kirchhoff wurde wegen gefährlichen Spiels (hohes Bein) folgerichtig verwarnt (42.).