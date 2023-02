Vornehmlich versuchten beide Teams spielerische Lösungen zu finden und kontrolliert Gefahr zu generieren. Die Folge waren wenige Spielunterbechungen wegen Foulspiels, aber auch nur wenig gefährliche Aktionen vor beiden Toren. Streng genommen hatte lediglich RWE-Akteur Björn Rother eine gute Torchance, doch nach einer langen Hereingabe konnte FCI-Keeper Marius Funk seinen Kopfball aus fünf Metern parieren (35.).

Disziplin und Kontrolle bleiben Trumpf

Auch nach dem Wechsel ließen sich beide Mannschaften nicht aus der Reserve locken, verzichteten auf riskante Zuspiele und setzten defensiv weiter auf eine disziplinierte und kontrollierte Spielweise. Auch nach 75 Minuten sah es nicht so aus, als würde eine Elf hier noch den entscheidenden Punch setzen können.

Harenbrock kommt und trifft

Ein wenig Hoffnung keimte auf, als nach 77 Minuten Torjäger Simon Engelmann eingewechselt wurde, der nach einer Mandelentzündung ausgefallen war. Und tatsächlich: Keine drei Minuten später führte Rot-Weiss, doch nicht Engelmann sondern der zeitgleich mit ihm eingewechselte Cedric Harenbrock verwandelte eine Kefkir-Flanke von links per Direktabnahme mit dem Knie.

Nun wurde es turbulenter. Jakob Golz stand gleich zweimal im Fokus: Zunächst rettete er gegen Pascal Testroet, der nach einer Bech-Hereingabe aus fünf Metern schlecht zielte und das 1:1 vergab (85.). Und erneut wurde es nur eine Minute später nach einer Flanke von Tobias Bech gefährlich, doch Arian Llugiqi scheiterte mit einem Schuss aus der zweiten Reihe.

Jokertor Nummer 2: Auch Hawkings trifft

Doch die Schanzer belohnten sich noch: Unmittelbar vor Ablauf der regulären Spielzeit traf Joker Jalen Hawkins, der ebenfalls erst nach 79 Minuten eingewechselt worden war. Preißinger hatte einen Ball über 40 Meter in die Schnittstelle zwischen die Abwehrspieler, wo Hawkins in den Raum startete, den Ball mitnahm und in die lange Ecke abschloss. Unter dem Strich ein verdientes Unentschieden.

Duell der Aufsteiger am Sonntag, Pokal am Mittwoch

Als nächstes steht in der Liga für die Rot-Weissen ein Heimspiel gegen einen Mitaufstieger an. Anpfiff für die Partie gegen die SpVgg Bayreuth ist am Sonntag um 13 Uhr. Zuvor geht es im Viertelfinale des Niederrhein-Pokals am Mittwoch zum Wuppertaler SV, derzeit Tabellenzweiter der Regionalliga West. Anstoß ist um 19 Uhr.