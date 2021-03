Die erste nennenswerte Offensivaktion verbuchten die aggressiv und laufintensiv pressenden Gäste. Kapitän Moritz Stoppelkamp verpasste es allerdings, sich mit seiner Volley-Abnahme nach Vorlage von Karweina aus gut 30 Metern für das Tor des Monats ins Gespräch zu bringen - der Ball flog weit drüber (5.). Die "Zebras" waren in einem eher zerfahrenen Spiel noch die aktivere Mannschaft mit mehr Ballbesitz und zwangen den HFC vornehmlich in die Defensive.

Shcherbakovski schockt Duisburg

Trotzdem blieben klare Torchancen für die Elf von Drittliga-Rekordtrainer Pavel Dotchev zunächst aus. Im Angriffsdrittel fehlten Konsequenz und Präzision. Duisburg-Angreifer Aziz Bouhaddouz verpasste eine scharfe Hereingabe von Karweina knapp (26.), Wilson Kamavuaka scheiterte per Distanzschuss an Halle-Torhüter Sven Müller (29.). Und dann kam doch ein Hallenser zur bislang besten Möglichkeit: Terrence Boyds Kopfball senkte sich knapp über die Querlatte (28.).

Kurz darauf spielte Boyd wieder eine wichtige Rolle - denn er legte Scherbakovski im Strafraum mit einer flinken Bewegung dessen Treffer zum 1:0 für die Hausherren auf, MSV-Torhüter Leo Weinkauf bekam aus kurzer Distanz die Hände nicht mehr dran. Weinkauf verhinderte gegen den Strafraum-Spezialisten Boyd, den die MSV-Defensive nicht richtig zu packen bekam, vor dem Halbzeitpfiff noch glänzend das zweite Gegentor für Duisburg (43.).

Stoppelkamps Dribbling, Bouhaddouz' feine Drehung

Den zweiten Abschnitt ging der MSV ähnlich giftig und energisch an wie schon die erste Hälfte. Die "Zebras" steckten nicht auf und belohnten sich dann schon kurz nach dem Wiederanpfiff mit dem Ausgleichstreffer durch Bouhaddouz. Stoppelkamp hatte den Duisburg-Angreifer nach einem Tempodribbling in Szene gesetzt, letzterer wurde von den Hallensern im Strafraum dann sträflich alleine gelassen, bevor er per Drehschuss in die lange Ecke traf.

Wenig später war es erneut der stark aufgelegte Weinkauf, der im Privatduell des Abends Boyd am zweiten Treffer für die Hausherren hinderte (57.). In der Schlussphase brachte MSV-Trainer Dotchev mit Connor Krempicki (66.) sowie Leroy-Jacques Mickels und Orhan Ademi (75.) drei frische Offensivkräfte und setzte voll auf Sieg. Kamavuaka sah allerdings noch Gelb-Rot (81.). Wenig später hatte dann Joker Ademi den goldenen Treffer auf dem Fuß, doch HFC-Verteidiger Sören Reddemann rutschte noch in den Schuss hinein (86.).

MSV jetzt gegen Türkgücü München

Am 29. Spieltag empfängt der MSV Duisburg den Aufsteiger Türkgücü München, der neun Punkte vor dem Ruhrpottklub liegt. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr.