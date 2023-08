Girth scheitert gleich doppelt

Dabie hätte der MSV beinahe einen Blitzstart in die neue Saison hingelegt. Stürmer Benjamin Girth fand in der vierten Minute aber gleich zwei Mal seinen Meister in Benjamin Uphoff. Freiburgs Keeper parierte erst einen Abschluss aus kurzer Distanz von Girth stark und war dann auch beim Nachschuss zu Stelle.

Nach rund zehn Minuten musste MSV-Trainer Thorsten Ziegner aber dann schon umstelle. Niklas Kölle verletzte sich an der Schulter und musste ausgewechselt werden. Chinedu Ekene kam für ihn in die Partie. Das Spiel des MSV erlebte aber einen kleinen Bruch. Der SCF kam nun besser in die Partie, fand aber keine Lücken in der Duisburger Abwehr.

Mitte der ersten Halbzeit übernahm der MSV aber wieder das Kommando und ging nach 29 Minuten auch verdient in Führung. Senger nahm ein Zuspiel von Ekene an der Strafraumkante mit der Brust an und versenkte den Ball per Drehschuss im unteren linken Eck. Drei Minuten vor der Pause hätte Kolja Pusch eigentlich auf 2:0 für Duisburg stellen müssen, köpfte den Ball aus vier Metern aber nur an die Latte.

Freiburg II trifft 13 Sekunden nach Wiederanpfiff

So blieb es bei der 1:0-Pausenführung für den MSV, die in der zweiten Halbzeit aber nur noch rudn 13 Sekunden Bestand haben sollte. Einen strammen Schuss von Davino Knappe konnte MSV-Torhüter Vincent Müller noch abwehren, den Abpraller musste Fahrner aber nur noch ins leere Tor schieben (46.).

Das Spiel gestaltete sich in der Folge weitesgehend ausgeglichen mit leichten Vorteilen für den SC Freiburg. In der 51. Minute köpfte Oscar Wiklöf knapp am linken Pfosten des Duisburger Tores vorbei. Es sollte die letzte gefährliche Aktion für einige Zeit bleiben. Duisburg tat sich in der Offensive schwer. In der 73. Minute war dann aber kurz Chaos im Freiburger Strafraum. Gleich drei Duisburger kamen zum Abschluss, alle wurden aber geblockt.

Kurz vor Schluss hatten beide Mannschaften noch die Chancen auf den Lucky Punch. Erst kratzte MSV-Keeper Müller einen Abschluss des Freiburgesr Ji-han Lee so gerade noch aus dem Eck. Im direkten Gegenzug tauchte dann Thomas Pledl nach einer maßgenauen Flanke von Alaa Hamad Bakir frei vor Uphoff auf, scheiterte aber em Freiburger Torhüter. So mussten sich beide Teams am Ende mit einem Remis begnügen.

Zebras nun gegen Löwen

Nach der Pokal-Pause ist der nächste Pflichtspiel-Gegner des MSV am 19. August der TSV 1860 München. Anstoß des Spiels der Zebras gegen die Münchner Löwen ist um 14.00 Uhr.

Quelle: lt