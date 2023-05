3. Liga: Duisburg verliert beim FC Ingolstadt

Civeja trifft aus dem Nichts

In der Anfangsphase kamen beide Mannschaften nur selten in die Nähe des gegnerischen Strafraums. Ein Flachschuss von MSV-Stürmer Benjamin Girth stellte kein Problem für FCI-Schlussmann Marius Funk dar (14.). Die Schanzer waren das etwas aktivere Team, erspielten sich aber keine ernsthaften Torchancen. Etwas gefährlicher blieben die Gäste, aber auch Niklas Kölles Distanzschuss war harmlos (23.).

Auch danach plätscherte die Partie mehr oder weniger vor sich hin, bis Ingolstadt aus dem Nichts das 1:0 erzielte. In der 42. Minute traf Tim Civeja, der den Ball zuvor selbst erobert hatte, nach Vorlage von Moussa Doumbouya zur überraschenden Pausenführung für die Hausherren.

Schmidt legt für Ingolstadt nach

Nach der Pause war die Partie zunächst erneut ausgeglichen. Die erste Großchance verbuchten die Schanzer, als Patrick Schmidt im Strafraum mit einem Volley aus kurzer Distanz an Braune scheiterte (53.). Wenige Minuten später war Schmidt dann aber nach einer Ecke per Kopf zur Stelle und ließ Braune mit dem Treffer zum 2:0 keine Chance (58.).

Duisburg erhöhte in der Folgezeit den Druck und war zumindest um den Anschlusstreffer bemüht, wurde aber nicht wirklich gefährlich. Ganz anders die Hausherren, die in der 83. Minute bei einem Konter zu einer Doppelchance durch den Tobias Bech und Schmidt, die eigentlich für die Entscheidung hätten sorgen müssen. MSV-Keeper Braune verhinderte in der 88. Minute das 0:3 mit einer starken Parade gegen einen Kopfball von Donald Nduka. Auf der anderen Seite hatte Kölle noch per Kopf die Gelegenheit zum Anschlusstreffer, köpfte aber in die Arme von Funk (90.+1).

Quelle: bh