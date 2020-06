Schon nach 90 Sekunden gab es die kalte Dusche für die Preußen. Nach einem Ballverlust von Löhmannsröben vor dem eigenen Strafraum schalteten die Braunschweiger schnell um. Marvin Pourie bediente Kobylanski, der Münsters Torwart Max Schulze Niehues aus 17 Metern auf dem falschen Fuß erwischte - 1:0 (2.).

Litka trifft nur den Innenpfosten

Münster brauchte ein wenig, um uns Spiel zu kommen. Nach 15 Minuten fehlten dann aber nur Zentimeter zum Ausgleich, als ein Distanzschuss von Maurica Litka an den Innenpfosten sprang. In der Folge gestaltete sich das Spiel ausgeglichener. Münster spielte mutig nach vorne, aber die Eintracht hielt dagegen. Fünf Minuten vor der Pause rettete Eintracht-Keeper Engelhardt gegen einen strammen Distanzschuss von Heinz Mörschel (40.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte scheiterte Litka am Schlussmann der Braunschweiger.

In der zweiten Hälfte fuhren beide Mannschaften das Tempo sichtlich runter, Torchancen waren Mangelware, was auch an der ein oder anderen Unkonzentriertheit lag. Insgesamt waren die Preußen aber die Spielbestimmende Mannschaft, ohne aber gefährlich vor das Tor zu kommen. Auch bei der Eintracht lief offensiv nur noch wenig zusammen.

Engelhardt rettet gleich zwei Mal

Nach 73 Minuten wurde es dann plötzlich brenzlig im Braunschweiger Strafraum. Nach einem Abspielfehler in der Eintracht-Abwehr tauchte Seref Özcan frei vor Engelhardt auf, doch der an diesem Tag bärenstarke Braunschweiger Keeper blieb erneut Sieger. Auch den Nachschuss von Julian Schauerte parierte Engelhardt. In der Schlussphase dreht die Eintracht noch einmal auf. In der Nachspielzeit rettete Schulze Niehues gegen Marcel Bär. Weil die Preußen sich keine Chance mehr herausspielten, blieb es beim 0:1 aus Münsteraner Sicht.

Münster jetzt gegen Zwickau

Für Münster geht es nun am kommenden Mittwoch (24.06.2020) mit einem direkten Duell im Abstiegskampf weiter. Dann gastiert der Tabellennachbar FSV Zwickau im Preußenstadion.