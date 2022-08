Dezimierte Verler unterliegen in Dresden - BVB II verliert in der Nachspielzeit

Stand: 10.08.2022, 20:51 Uhr

Der SC Verl wartet in der 3. Liga weiter auf den ersten Saisonsieg. Am Mittwoch verloren die Verler in Unterzahl bei Dynamo Dresden. Der BVB II verlor in Saarbrücken in der Nachspielzeit.