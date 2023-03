Am Mittwochabend (15.03.2023) unterlag Duisburg in Dresden mit 0:2 (0:0). Claudio Kammerknecht brachte Dynamo in Front (66.), Duisburgs Benjamin Girth traf unglücklich ins eigene Netz (76.). Durch die Pleite rutscht Duisburg ab auf Platz 13. Der MSV hat zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.