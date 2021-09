Der MSV erwischte einen perfekten Start und ging bereits in der 6. Minute in Führung. Oliver Steurer traf nach einer Duisburger Ecke aus dem Getümmel heraus zum 1:0 für die Hausherren. Danach flachte die Partie stark ab und passiert kurz vor der Pause nur noch wenig. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte dann aber Marlon Frey aus kurzer Distanz das 2:0 für den MSV nach (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Kickers den Druck und kamen früh im zweiten Durchgang zu guten Chancen durch Marvin Pourie (50.) und Saliou Sané (59.). Für den MSV verpasste Marvin Bakalorz nur knapp die Vorentscheidung (53.). In der Schlussphase stand die Duisburger Defensive wieder stabiler und ließ nur noch wenig zu, so dass am Ende ein verdienter Heimsieg feststand.

bh | Stand: 04.09.2021, 15:51