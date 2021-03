In einer munteren Anfangsphase erspielten sich die Münchener die erste gute Gelegenheit des Spiels - und sie nutzten sie. Sebastian Maier legte von der linken Seite aus zum mitgelaufenen Lucas Röser. Der versenkte den Ball aus zwölf Metern oben rechts in den Winkel (8.).

Bouhaddouz mit erster Duisburger Chance

Der MSV tat sich in der Folge schwer, die Abwehrreihen der spielerisch starken Gäste zu durchbrechen. So dauerte es bis zur 25. Spielminute, bis die Elf von Trainer Pavel Dotchev erstmals für echte Torgefahr sorgen konnte, doch Aziz Bouhaddouz platzierte seinen Schuss aus 16 Metern nur am Außennetz.

Vier Minuten später fast das 0:2, doch Alexander Sorge verfehlte mit seinem Kopfball aus sechs Metern nach einer Ecke das MSV-Gehäuse nur knapp. Auf der anderen Seite kam Moritz Stoppelkamp nach einem Einwurf aus spitzem Winkel zum Schuss, der knapp über der Latte des Gästetores landete (31.).

0:2 erneut nach einem Standard

Erneut nach einem Standard entstand dann die Chance, die zum zweiten Tor der Münchener führte. Maiers Flanke nahm der freistehende Maxime Awoudja auf, der den Ball aus sieben Metern ins obere linke Ecke einköpfte. So ging es mit dem nicht ganz unverdienten Zwei-Tore-Vorsprung für die effektiven und defensiv gut stehenden Münchener in die Pause.

Bouhaddouz trifft nach 66 Sekunden

Offensichtlich hatten sich die Duisburger in der Kabine ordentlich geschüttelt. Die Dynamik, die im ersten Durchgang noch gefehlt hatte, war plötzlich im Spiel des MSV. Schon nach 66 Sekunden gelang Bouhaddouz der Anschlusstreffer. Der eingewechselte Leroy-Jacques Mickels prüfte mit einem 15-Meter-Schuss Gästekeeper René Vollath, der den Ball nicht festhalten konnte. Bouhaddouz netzte den Abpraller aus sechs Metern ein.

Stoppelkamp belohnt MSV-Sturmlauf

Fortan spielte nur noch eine Mannschaft. Druckvoll und energisch erspielten sich die Duisburger Chance um Chance, und nach 66 Minuten war der Rückstand aufgeholt. Moritz Stoppelkamp sorgte per Foulelfmeter nach Foul von Sorghe an Bouhaddouz für das nun völlig verdiente 2:2. Doch nach dem Ausgleich konnte sich Türkgücü wieder besser auf den MSV-Sturmlauf einstellen. In der Folgezeit kamen die Hausherren nicht mehr so gut zum Zuge, wie in den Minuten zuvor.

München nahm nun wieder mehr am Spiel teil und hatte doch einen Awoudja-Kopfball sogar die Chance zur Führung, doch der Ball streichte knapp über das Tor (76.). MSV-Keeper Leo Weinkauf hatte da beim Herauslaufen nicht gut ausgesehen. Den Duisburgern schien nun etwas die Luft auszugehen. Der MSV suchte weiterhin den Siegtreffer, war aber nun nicht mehr so dominant und druckvoll.

Fehler Vollath, Ademi trifft zum Sieg

Drei Minuten vor Spielende hatte München die Chance zum Siegtor, doch MSV-Keeper verhinderte das 2:3 nach einem Kopfball von Petar Sliskovic. Fast im Gegenzug machte es die Duisburger besser. Der eben erst eingewechselte Orhan Ademi nutzte einen Patzer von Gästekeeper Vollath, der eine Hereingabe von David Tomic nicht greifen konnte und aus zwei Metern zum Siegtor abstaubte. Am Ende ein verdienter Sieg für die Meidericher, die drei wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg einfuhren.