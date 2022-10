Nur ein Sieg aus den letzten sieben Spielen für den MSV, gar acht Partien ohne Sieg für die Viktoria: Für beide Teams konnte es im Wedaustadion nur um einen Sieg gehen. Und so entwickelte sich bereits kurz nach Anpfiff ein umkämpftes Spiel.

Siebert sorgt für Gästeführung

Nachdem Jonas Michelbrink für den MSV (6.) und direkt im Anschluss Robin Meißner für die Viktoria gute Kopfballchancen ausließen, übernahmen die Kölner mehr und mehr das Spielgeschehen. Folgerichtig dann die Führung für die Gäste: Nach 30 Minuten verlängerte Jamil Siebert eine gefühlvoll getretene Ecke aus kurzer Distanz in das Duisburger Tor zum 0:1.

Mit der Führung im Rücken hatten die Gäste nun alles im Griff. Die Führung zur Pause war hochverdient.

Viktorias Passivität wird bestraft.

MSV-Trainer Torsten Ziegner hätte zur Pause eine Menge Auswechslungen vornehmen können, doch unverändert schickte er sein Team auf´s Feld zurück. Nach einer verhaltenen Anfangsphase mit etlichen Abspielfehlern bissen sich die Duisburger jedoch mehr und mehr zurück in die Partie. Viktoria lauerte nur noch auf Konter.

Diese Passivität wurde prompt bestraft. Michelbrinks Flanke aus dem Mittelfeld touchierte den Hinterkopf von Aziz Bouhaddouz, der aus kurzer Distanz zum Ausgleich einnetzte. Nun war der MSV am Drücker und agierte nun mit einer völlig anderen Körpersprache. Die Ziegner-Elf verteidigte nun kompromissloser, Viktoria kam - ähnlich wie der MSV in Hälfte eins - nicht mehr richtig in die Partie.

Spannende Schlussphase

Dennoch wären die Kölner fast in Front gegangen, doch nach einer Flanke von Koronkiewicz von rechts in den MSV-Strafraum konnte Sebastian Mai gerade noch vor dem einschussbereiten Robin Meißner klären (76.). Fast im Gegenzug versuchte sich Moritz Stoppelkamp. der gesehen hatte, dass Kölns Keeper Ben Voll weit vor seinem Kasten stand, mit einem 40-Meter-Schuss, doch er verfehlte knapp das Tor.

Kurz darauf scheiterte Bouhaddouz mit einem Flugkopfball an Voll.

MSV in Wiesbaden, Köln in Ingolstadt

Für den MSV Duisburg geht es bereits am Freitag mit dem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden weiter (19 Uhr). Auch die Viktoria muss erneut in der Fremde antreten: Am Sonntag ist um 14 Uhr Anpfiff der Begegnung beim FC Ingolstadt.

Wichtiger Sieg für BVB II in Meppen

Die U23 von Borussia Dortmund gewann im Kellerduell beim SV Meppen mit 2:0 (0:0) und holte damit wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. Beide Mannschaften agierten weiterhin mit vollem Einsatz, erspielten sich nun aber weniger echte Möglichkeiten. Nach einer Hereingabe von rechts von Moritz Broschinski war es dann Bornemann vorbehalten, den Ball einzunetzen.

Lotka-Patzer wird nicht bestraft

Glück hatten die Westfalen nach einem misslungenen Abwurd von Torwart Marcel Lotka, doch Marvin Pourié vergab die Möglichkeit leichtfertig (78.). Dennoch war es unter dem Strich ein verdienter Erfolg des BVB, den Broschinski in der Nachspielzeit mit dem zweiten Dortmunder Treffer veredelte.

Dortmund nun gegen Verl

Die Westfalen erwarten als nächstes am Samstag den SC Verl zum reinen NRW-Duell (14 Uhr).