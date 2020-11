Um gegen die bisher beste Defensive der 3. Liga anzukommen - Dresden kassierte in den ersten zwölf Partien lediglich elf Gegentreffer - baute MSV-Coach Gino Lettieri seine Startelf im Gegensatz zum letzten Spiel in Mannheim (2:2) auf zwei Positionen um. Connor Krempicki und Ahmet Engin rückten für Maximilian Jansen und Sinan Karweina in die erste Elf.